F1, GP Mugello: Hamilton in pole, 5° un grande Leclerc

Lewis Hamilton continua ad aggiornare i suoi straordinari numeri. L'inglese infatti ha conquistato la pole position numero 95 in carriera, primeggiando nelle qualifiche del Mugello. Secondo tempo per l'altra Mercedes, con Bottas che ha preceduto la Red Bull Verstappen. Ottima prestazione per la Ferrari, che domani celebrerà i 1000 GP in Formula Uno, con Leclerc autore del quinto tempo. Eliminata in Q2 la SF1000 di Vettel.