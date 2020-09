Foggia: acquistati Garofalo e Kouadio

- Il Foggia ha acquistato il centrocampista Vincenzo Garofalo, svincolato dall’Avellino. Ha firmato per due anni. Ingaggiato il difensore del 2000 Cristian Kouadio nato in Costa D’Avorio dal Torino. Molto probabili le conferme per il centrocampista Federico Gentile il portiere Ermanno Fumagalli, il difensore Cristian Anelli e l’esterno Stefano Salvi. Da decidere se rimarranno o no a Foggia in Serie C il terzino Francesco Viscomi e il regista Mattia Gerbaudo.Non resterà a Foggia l’esterno Loris Tortori, richiesto da squadre di Serie C. Interesse per il trequartista Alessio Curcio e l’attaccante Gianmarco Di Stefano entrambi del Catania. Contatti con il centrocampista Matteo Serrotti della Reggiana. Il presidente Roberto Felleca e il direttore tecnico Ninni Corda stanno allestendo una squadra competitiva. L’obiettivo è la salvezza, per poi cercare di ottenere la promozione in Serie B tra due o tre anni.