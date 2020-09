Arturo Vidal ad un passo dall'Inter

- Il centrocampista cileno Arturo Vidal, 33 anni, è vicinissimo all’Inter. Il calciatore ha raggiunto l’accordo col Barcellona per la risoluzione del contratto che scade a Giugno 2021. Vidal ha rinunciato ai 6 milioni di Euro dell’ultimo anno di contratto e alla buonuscita. Vidal dal Barcellona riceverà solo 2,4 milioni di euro di premi.Vidal firmerà un contratto di due anni con l’Inter. Vidal, che non è stato convocato nei giorni scorsi per l’amichevole tra il Barcellona e il Nastic de Tarragona, andrà via dalla squadra spagnola perchè non rientra nei piani del nuovo tecnico dei blaugrana Ronald Koeman.La società nerazzurra dovrebbe pagare al Barcellona un piccolo indennizzo di 1,5 milioni di Euro per acquistare Vidal a titolo definitivo. Il centrocampista cileno arriverà a Milano nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte potrà contare molto presto su un calciatore di grande qualità, tecnica e notevole esperienza.