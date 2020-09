Foggia e Bisceglie ammesse in Serie C

Foggia e Bisceglie sono ufficialmente ammesse in Serie C per scorrimento di classifica. E' quanto stabilito dal Consiglio federale nella tarda mattinata di martedì 15 settembre 2020, a seguito della sentenza emessa l'11 settembre dalla rispettiva Corte d'appello. Essa, va ricordato, ha condannato Bitonto e Picerno alla retrocessione in Serie D per l'illecito sportivo commesso in uno degli incontri fra le 2 squadre risalenti al campionato 2019-2020. Foggia e Bisceglie, rispettivamente in sostituzione del Bitonto e del Picerno, con Bari, Monopoli e Virtus Francavilla, portano a 5 squadre il numero complessivo delle pugliesi iscritte alla Serie C 2020-21.