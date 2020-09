Grillo: "Non credo più nel Parlamento, ma nella democrazia diretta"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 settembre 2020 - Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo in collegamento con il Parlamento europeo per un incontro con il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e Gunter Pauli, imprenditore e ideatore dell’economia blu. Così Grillo in un assaggio del suo intervento: "Quando usiamo un referendum usiamo il massimo della espressione democratica, e per me la domanda andare a votare sì o no alla riduzione dei parlamentari, per me che non credo più in una forma di rappresentanza parlamentare ma credo nella democrazia diretta fatta dai cittadini attraverso i referendum, è come fare una domanda ad un pacifista di essere a favore o meno della guerra". /