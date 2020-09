Le prospettive del Bari per la prossima stagione

BARI - Il futuro del Bari rimane un’incognita. Dopo la vittoria del girone I del campionato di Serie D nella passata stagione, i pugliesi erano tornati tra i professionisti disputando il loro nono campionato di Serie C. In seguito al cambio di guida tecnica in panchina, la squadra biancorossa aveva chiuso il girone d'andata al secondo posto, insieme al Potenza, con 39 punti. Il campionato di Serie C è stato chiuso alla 30ª giornata e il Bari ha ottenuto il secondo posto in classifica con 60 punti, dietro alla Reggina, qualificandosi per i quarti di finale dei playoff. Nell’ultimo match contro la Reggio Audace, però, la promozione in Serie B è sfuggita per un secco 1-0 e ora sono molteplici i dubbi su come far proseguire la vita della società.Il progetto del Bari per la prossima stagione, quindi, è ancora in stand-by: uno degli ultimi incontri tra il direttore sportivo Matteo Scala e il mister Vincenzo Vivarini non si è concluso con una fumata bianca. Rimangono diversi dubbi da entrambe le parti: il mister del Bari ha chiesto rinforzi importanti nonostante il club voglia valorizzare gli investimenti degli anni passati. Le distanze non sono insormontabili, ma sullo sfondo ci sono perplessità che andrebbero esaminate per bene prima di impostare il programma per una nuova annata. La società di Luigi De Laurentiis si è presa ancora qualche giorno per definire il rapporto con Vivarini: se non dovesse essere raggiunto un accordo, si andrebbe verso il divorzio, sebbene il tecnico abbia un altro anno di contratto.La decisione finale spetterà alla casa madre del Bari, cioè la Filmauro. Per questo motivo negli ultimi giorni i media stanno scandagliando tutte le possibili alternative a Vivarini. Sono stati sondati nei giorni scorsi anche i nomi di Baroni e Auteri, ma potrebbero essere valutati anche altri profili. L’ex Gian Piero Ventura, che ha appena lasciato la Salernitana dopo aver fallito la qualificazione ai playoff di Serie B, ha già escluso la possibilità di tornare. Non c’è alcun contatto con il Bari.A dispetto delle ultime esperienze poco fortunate, Ventura sarebbe stato un profilo gradito ai tifosi biancorossi. La piazza non sta vivendo momenti molto felici in questo periodo e aspetta con ansia un colpo di scena. Sul fronte del mercato le notizie non sono troppo positive: il bomber Mirco Antenucci, ad esempio, è corteggiato da alcune squadre di Serie B e potrebbe lasciare i “galletti” per risalire di categoria. Insomma, serve una svolta anche solo a livello morale.La programmazione del nuovo Bari terrà banco ancora per diverse settimane. Del resto, anche il direttore sportivo Scala sembra in attesa di essere confermato ufficialmente. Sia Cornacchini sia Vivarini non sono riusciti a imporsi nelle ultime due sessioni di mercato, quindi è presumibile che la dirigenza stia cercando una sorta di “yes-man” senza troppe pretese. Il Bari deve fare un salto di qualità: sarebbe bastato anche semplicemente consultare un sito di scommesse online per rendersi conto di quanto la formazione biancorossa fosse poco quotata nel corso dell’ultima stagione. Aurelio e Luigi De Laurentiis stanno riflettendo da tempo sul da farsi con i loro collaboratori. Come da incipit, il futuro del Bari rimane un’incognita, ma è pur sempre dietro l’angolo.