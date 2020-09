L'Orchestra Filarmonica Pugliese 'sbarca' su Radio Rai e Amazon

BARI - L’Orchestra Filarmonica Pugliese arriva in Radio Rai e su Amazon. Questa mattina, venerdì 11 settembre, sulle frequenze di RAI RADIO 3 "Primo Movimento", sarà presentato l’ultimo lavoro discografico della OFP: "Double Concerto", registrato con il Duo Mateaux solista e diretto dal Maestro Giovanni Minafra, direttore stabile della compagine orchestrale.Si tratta di un risultato eccezionale in un anno che, nonostante tutto, ha portato alcune grandi soddisfazioni alla OFP.Costituitasi nel 2013 e, da subito, patrocinata dalla Regione Puglia, la compagine che riunisce professionisti da tutta la Puglia, solo questa estate è stata ospite di alcuni importanti appuntamenti come la trasmissione in diretta per Rai e Istituto italiano di Cultura di Amsterdam del concerto omaggio a Federico Fellini, l’esibizione dedicata interamente a Vivaldi inserita nel cartellone della Camerata Musicale Salentina per il 50esimo anno di attività, il concerto in onore di Beethoven nell’anno del 250esimo anniversario dalla sua nascita, l’omaggio a Morricone insieme alla star Ronn Moss. Sempre nei mesi estivi, inoltre, la OFP è stata protagonista della seconda edizione del Sol dell’Alba, il concerto all’alba più imponente per numero di musicisti coinvolti e per numero di partecipanti dell’intera costa adriatica, e, evento unico in tutta Italia, è stata chiamata ad inaugurare una club-house, aprendo ufficialmente e con un grande evento la famosa sala da ballo ‘Divinae Follie’ di Bisceglie, tra le più importanti d’Italia.Link per l’ascolto e l’acquisto:https://www.stradivarius.it/scheda.php?ID=801157037158400https://www.amazon.co.uk/Giiovanna-Buccarella-Francesco-Filarmonica-Stradivarius/dp/B08C97616V