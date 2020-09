Bari, c'è Marras in arrivo

- Il Bari è molto attivo sul calciomercato. Vicinissimo l’arrivo dell’esterno di 27 anni Manuel Marras svincolato dal Livorno. Il calciatore quasi sicuramente firmerà per tre anni per il Bari. A un passo dalla conclusione sembra l’acquisto dell’attaccante Leonardo Candellone, 23 anni del Torino. Candellone nella scorsa stagione ha giocato nel Pordenone in Serie B. Potrebbe firmare per quattro anni per il Bari. E’ ai dettagli la trattativa per acquistare dal Catanzaro il terzino Daniele Celiento e il centrocampista Carlo De Risio.Potrebbe arrivare a Bari il difensore Tommaso D’Orazio, svincolato dal Cosenza. Interesse per la punta Pietro Cianci del Teramo. Contatti col Pordenone per l’attaccante Ciurria. Il centrocampista Mattia Maita il cui contratto scade a Giugno 2021, potrebbe rinnovare presto il contratto col Bari. Il trequartista Folorunsho potrebbe essere ceduto alla Reggina in Serie B. Il centrocampista polacco Tomasz Kupisz e la mezzala Andrea Schiavone dovrebbero andare alla Salernitana. Il difensore Filippo Costa sarebbe stato richiesto dall’Entella.