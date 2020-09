Mazza e coltello nel centro commerciale

- Rissa sfiorata a Modugno con il vigilante, nei pressi del negozio Home Shopping, a causa del rifiuto di un uomo di 60 anni di misurarsi la temperatura all'ingresso dell'attività come previsto dalle norme anti-Covid. La situazione stava degenerando quando sarebbero spuntati una mazza da baseball ed un coltello. Solo l'intervento del titolare dell'attività e di alcuni presenti che hanno allertato i carabinieri hanno evitato che la situazione prendesse una brutta piega. Il 30enne vigilante ed il cliente di circa 60 anni, la cui arma contundente non è stata ritrovata, sono stati denunciati per i reati di minacce aggravate e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.