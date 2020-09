Muore speronata dal fratello perché ha una relazione con trans

NAPOLI - Dramma familiare a Napoli. Protagonisti Maria Paola, 18 anni compiuti a luglio, e Ciro, 22 anni e qualche precedente per spaccio. I due si erano conosciuti al Parco Verde di Caivano (Napoli) quando lui era ancora Cira. Il loro amore transgender non era però mai stato accettato dalla famiglia di lei ed è finito tragicamente nella notte tra venerdì e sabato nel fosso di una stradina di campagna della vicina Acerra dove Maria Paola, in fuga con Ciro sullo scooter, è caduta sbattendo la testa contro una colonnina di cemento che provvede all'irrigazione dei vicini campi agricoli.A determinarlo, secondo le prime indagini dei carabinieri, sarebbe stato il fratello di lei Michele Antonio, 30 anni, al termine di un inseguimento fatto di calci e tentativi di speronamento. Con la sorella a terra esanime l'uomo, in preda a un raptus di violenza, si sarebbe scagliato sul suo compagno che era sul selciato prima di rendersi conto delle condizioni in cui versava la sorella. Nessuno indossava il casco. Ciro è in ospedale, ma le sue condizioni non preoccupano.