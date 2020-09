Regionali '20, Laricchia: “Orgogliosi del supporto del M5S per il cambiamento della Puglia”

BARI - “Ringrazio il M5S per il supporto che mi sta dimostrando e su cui ho sempre saputo di poter contare, nonostante le fantasiose teorie di esponenti del Pd". Così in una nota la candidata presidente del Movimento 5 Stelle e Puglia Futura"Questa settimanasaranno in Puglia diversi ministri per l’ultima settimana di campagna elettorale e ieri e oggi sono felice di aver avuto al mio fianco Danilo Toninelli e Luigi Di Maio. Il ritorno di Luigi Di Maio a distanza di una settimana per il sì al referendum e sostenere me e i nostri candidati alla carica di sindaco è per tutti noi pugliesi motivo di grande orgoglio. È stata anche l’occasione per confrontarsi con i sei sindaci pugliesi del M5S e ringraziarli per il lavoro che fanno tutti i giorni sui territori. Il 20 e 21 settembre gli italiani avranno la possibilità di tagliare 345 parlamentari con il sì al referendum e far diventare realtà una riforma attesa da anni e ora possibile solo grazie al M5S. Così come i pugliesi potranno decidere di cambiare la nostra regione. Arriveranno oltre 200 miliardi di euro del Recovery Fund che dovranno essere spesi da Regioni e Comuni. Il 20 e 21 settembre si deciderà a chi dare quei soldi. Se li mettiamo in mano alla solita politica territoriale rischiamo i disastri a cui siamo abituati da anni: serve una Regione che investa soldi in sanità, trasporti, welfare nel modo giusto, per dare ai cittadini quei servizi che aspettano da troppo tempo. Noi siamo pronti a farlo”,