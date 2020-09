Napo, quando un artista riesce ad arrivare al cuore della gente

MILANO - Sulla scia del travolgente successo di "", colonna sonora da quest’anno del, che ha raggiunto oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube, il cantautore campano Luca Napolitano - in arte- ha pubblicato il nuovo singolo dal titoloIl brano è una summer hit in stile pop, un inno alla vita e alla voglia di ritornare alla normalità, godendo di ogni istante senza dare nulla per scontato dopo i durissimi mesi della pandemia. Il videoclip del brano ha già superato il milione di visualizzazioni su. Ecco cosa ci ha raccontato.È stata una grande emozione. Sono stato felice di ricevere questo premio così autentico, l’Apoxiomeno rappresenta un giovane atleta che si prepara alla lotta, un po’ come me, per me significa tanto. Era da tempo che non ne ricevevo uno e ciò mi rende orgoglioso, l’idea che una tua canzone abbia lasciato nel cuore delle persone una speranza, una luce, una forza che va oltre la materialità della vita mi commuove, la capacità di rialzarci fa di tutti noi degli esseri unici nella propria specie.Non mi aspetto mai nulla dalle mie canzoni, un po’ per scaramanzia un po’ perché credo che ogni brano abbia una vita propria che prescinde da noi. Le canzoni hanno sempre ragione, hanno i loro tempi e i loro spazi.Sto già lavorando al prossimo singolo, dedicando tutto il mio tempo perché non riesco a farne a meno, non vedo l’ora di farvelo ascoltare.Certo, quale cantante non pensa al festival di Sanremo, fa parte della nostra cultura e della mia di conseguenza. Diciamo che quello però per me è più un sogno, una cosa che forse per qualcuno può essere scontata per me no. Certo che dopo due singoli, che comunque insieme hanno fatto diversi milioni di views, il sogno si avvicina un pochino quantomeno nelle idee però come dice il famoso spot, Sanremo è Sanremo...quindi si vedrà.