Puglia, Salvini torna con 10 comizi in 36 ore e gran finale a Bari: “Pd e 5Stelle fallimentari, ora tocca a noi"

BARI - Più di dieci comizi in 36 ore e gran finale al Molo San Nicola a Bari, alle 18.30 di sabato, con gli altri partiti di centrodestra. Matteo Salvini prepara il ritorno in Puglia in grande stile: toccherà Gioia del Colle, Altamura, Castellana Grotte, Palo del Colle, Modugno, Andria, San Giovanni Rotondo, Lucera, Foggia.Proprio oggi Salvini ha aperto l’ennesimo fronte contro il governo nazionale e la Regione, ricordando il taglio di 33,5 milioni stabilito dall’ultima delibera del Cipe che cancella il finanziamento previsto per le bonifiche al sito di interesse nazionale di Brindisi.Salvini dichiara: “Dall’agricoltura alle infrastrutture, dall’ambiente alla sanità, dal sostegno al lavoro fino alla sicurezza: Pd e 5Stelle hanno fallito in Puglia e a Roma. Sono orgoglioso di tornare in questa splendida regione per offrire una alternativa convincente dopo quindici anni di malgoverno. La Lega è in salute e faremo un grande risultato anche nei Comuni”.