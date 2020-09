Regionali, Gemmato (FdI): "Candidatura Fitto giusta, lo testimoniano i numeri"

BARI - "La candidatura di Raffaele Fitto alla presidenza della Regione Puglia è stata la scelta giusta da parte di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Lo testimoniano i numeri, sui quali è difficile opinare. Dai dati definitivi emerge infatti che la somma dei voti dei partiti che hanno sostenuto Fitto è pari a 694.536, mentre i voti che ha raccolto Fitto sono ben 724.928: una differenza di oltre 30mila voti, espressi alla persona Raffaele Fitto, a testimonianza del credito riscosso presso i pugliesi e a testimonianza della bontà della scelta fatta". Così l'on.Marcello Gemmato, coordinatore regionale Fratelli d'Italia Puglia."I numeri - prosegue Gemmato - ci dicono anche che Fratelli d’Italia in Puglia è passata dall’8.89% delle scorse elezioni europee al 12.63% ottenuto alle regionali; se a questa percentuale si somma l’8.42% della Lista Fitto si raggiunge il 21.05%. Purtroppo in Puglia si è però assistito anche a un forte arretramento degli altri partiti del centrodestra, con la Lega al 9.57% rispetto al 25.29% delle europee (-15.72%) e con Forza Italia all’8.91% rispetto all’11.11% delle europee (-2.20%). Nel complesso un arretramento di questi due partiti di quasi il 18%, mentre lo scarto tra Emiliano e Fitto è stato di meno dell’8%. I numeri certificano che questo arretramento, e non certo la scelta di Fitto come candidato presidente, è stata la causa della mancata vittoria del centrodestra alle elezioni per la guida della Regione Puglia", conclude Gemmato.