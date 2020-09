Riapre il Famila Superstore di via Resistenza a Bari

BARI – Riapre oggi al pubblico a Bari, in via della Resistenza 46, il Famila Superstore del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader nella distribuzione moderna con oltre 500 punti vendita nel Mezzogiorno. La ristrutturazione del supermercato, per un investimento di circa quattro milioni di euro, rientra nel piano industriale 2019 – 2021 che prevede 85 milioni di investimenti per finanziare dieci nuove aperture in Puglia, ammodernare 20 negozi e assumere 160 persone.Il supermercato, ubicato nei pressi di Parco 2 Giugno, è stato rinnovato secondo i dettami della sostenibilità ambientale, con un impianto fotovoltaico solare che contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico del punto vendita, dimezzato grazie all’uso di banchi frigo ad alta efficienza energetica e luci a led. All’interno del negozio, apre il Bistrot Famila, uno spazio wi-fi free pensato per concedersi una pausa gustando estratti di frutta e verdura, esclusivi piatti pronti proposti dal superstore o una colazione con caffè 100% arabica. In questa nuova area saranno impiegati alcuni dei 21 nuovi assunti che andranno a integrare le 50 persone già occupate nel punto vendita.La nuova struttura, più di 1.500 metri quadri di superficie, presenta ambienti interni spaziosi ed è dotata di casse veloci e automatiche, pratiche e facili da utilizzare; previste, inoltre, tutte le misure anti-contagio, con la sanificazione quotidiana di ogni reparto.A disposizione dei clienti tutte le aree del fresco (gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria, ortofrutta) con un’attenzione particolare ai prodotti del territorio e un servizio di prenotazione di piatti gastronomici pronti. Ad arricchire l’offerta del punto vendita una selezione di vini pregiati ed esclusivi e la possibilità di ordinare la spesa con consegna a domicilio.«Dopo aver ricominciato a parlare di sviluppocon l’apertura negli ultimi mesi di nuovi Famila Superstore a Cerignola, Conversano e Giovinazzo, oggi si concretizza il lungo lavoro richiesto dall’ammodernamento di questo punto vendita. Oltre a consegnare ai nostri clienti un supermercato completamente nuovo, oggi siamo lieti di ampliare la famiglia dei collaboratori con 21 nuove assunzioni. A loro do il mio benvenuto e agli oltre 50 collaboratori storici di questo negozio rinnovo il mio grazie per l’impegno. Abbiamo obiettivi comuni: coccolare i nostri clienti offrendo loro sempre il meglio e continuare a sostenere l’economia nel nostro territorio».