Salvini al voto, dimentica di sanificarsi le mani, poi ai cronisti: “Ciumbia! lo farò subito”

(Agenzia Vista) Milano, 21 settembre 2020 - Il leader della Lega Matteo Salvini si è recato al seggio elettorale di via Martinetti a Milano verso le dodici per votare al Referendum confermativo per il taglio dei parlamentari. Nell’entrata al seggio e alla sua uscita si è dimenticato di sanificare le mani come si vede dalle immagini. Ha poi così commentato ai cronisti: “Ciumbia! (Accidenti in dialetto milanese) le sanificherò subito”.