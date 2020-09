Salvo Binetti alla Milan Fashion Week per il brand Vìen

MILANO - Biglietto in tasca, valigia pronta e session kit in ordine per Salvo Binetti. L’hairstylist molfettese è in partenza per una nuova partecipazione alla Milan Fashion Week che, fino a lunedì 28 settembre, alternerà sfilate tradizionali a sfilate digitali.



Giovedì 24, al Museo della Permanente, Binetti sarà impegnato in backstage per la sfilata di Vìen, giovane brand Made in Puglia che ha già calcato le passerelle milanesi.



Vicino al mondo della musica, Vìen è molto amato da star nazionali e internazionali. Da Levante a Ghali, da Elodie a Elisa, passando per Lady Gaga ed Ebony Bones, sono infatti molti gli artisti che hanno già indossato capi del marchio.

Binetti, ormai un veterano degli appuntamenti fashion all’ombra della Madonnina, lavorerà sotto la direzione di Toni Pellegrino insieme con altri colleghi del gruppo The Best Club by Wella Professionals, gruppo che ved ormai da diversi anni Pellegrino alla direzione creativa e Binetti alla direzione tecnica.

Riflettori puntati dunque sulle collezioni Spring/Summer 2021 che sfileranno a Milano, in attesa che Binetti porti nei suoi saloni di Bari e Molfetta ispirazioni e trend direttamente dalle passerelle meneghine.