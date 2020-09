Serie C: V.Francavilla-Bari il 27 settembre

Debutto esterno del Bari contro la Virtus Francavilla nella prima giornata di campionato, programmata per domenica 27 settembre 2020. E' quanto emerso dal sorteggio dei calendari della Serie C 2020-21, effettuato nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 settembre. Dopo la trasferta al Giovanni Paolo II, domenica 4 ottobre il Bari esordirà al San Nicola contro il Teramo nell'incontro valido per la seconda giornata del Girone C di Serie C. Dopo la Virtus Francavilla, il secondo derby esterno sarà contro il Monopoli nel turno infrasettimanale programmato dalla Lega Pro per mercoledì 21 ottobre 2020.