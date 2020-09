Serie A, calcio femminile: la Pink Bari sconfitta 3-1 dal Milan

FRANCESCO LOIACONO - Nella terza giornata di andata del Campionato di Serie A di calcio femminile la Pink Bari ha perso 3-1 fuori casa col Milan. Nel primo tempo al 5’ il Milan è passato in vantaggio con Valentina Giacinti, tiro di destro. Le rossonere insidiose. Valentina Giacinti di sinistro ha centrato il palo. Al 25’ il Milan ha raddoppiato con la Dowie, tiro da pochi metri. Valentina Giacinti è andata vicina al terzo gol.

La Mauri da fuori area ha colpito la traversa. Nel secondo tempo il Milan ha aumentato i ritmi di gioco. La Agard su punizione ha colpito il palo. E’ stato annullato un gol alla Bergamaschi per fuorigioco. All’8’ il Milan ha sbagliato un rigore dato per un fallo della Lea su Valentina Giacinti. La stessa Valentina Giacinti si è fatta parare il tiro dalla portiera Myllyoja. Al 13’ il Milan ha segnato il terzo gol con Valentina Giacinti di sinistro. Al 27’ la Pink Bari ha realizzato il gol con Francesca Soro, tiro su passaggio di Deborah Novellino. La Dowie ha sfiorato la quarta rete per il Milan. Seconda sconfitta consecutiva per la Pink Bari dopo quella per 2-0 in trasferta con la Roma. Le pugliesi allenate da Cristina Mitola hanno 3 punti in classifica. Nella quarta giornata di andata, dopo la sosta, la Pink Bari giocherà il 4 Ottobre a Bitetto contro l’Empoli.