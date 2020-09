Serie A: febbre da 43 goal nel turno n.2

Non c'è due senza tre anche per il 43, quale numero delle reti realizzate in un turno di Serie A. E' quanto emerge al termine della seconda giornata del massimo torneo 2020-21, aperta e chiusa all'insegna dei poker (Torino-Atalanta 2-4 e Bologna-Parma 4-1, passando per Inter-Fiorentina 4-3 e per Spezia-Sassuolo) e inframezzata dal tennistico 6-0 con cui il Napoli, sconfiggendo il Genoa, balza in testa alla classifica con Milan e Verona.

Per gli amanti dei numeri e delle statistiche, i precedenti con 43 goal realizzati in un solo turno del massimo torneo, risalgono alla trentaquattresima giornata del Campionato 2004-05 e alla seconda giornata della competizione 2013-2014.