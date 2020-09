Serie A, Genoa: 14 positivi da Coronavirus

- Piove sul bagnato in casa Genoa, dove dopo le positività di Perin e Shone sono risultati colpiti da Covid altri 12 tesserati tra giocatori e staff. A diramare la notizia è lo stesso grifone, che dovrà monitorare la situazione anche in vista della sfida contro il Torino per la prossima giornata di campionato al Ferraris. Il comunicato ufficiale dichiara: "Dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione".