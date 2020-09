Spadafora smentisce Zampa: "Non ci sono le condizioni per fermare il campionato"

La Serie A, con il focolaio scoppiato nel Genoa, fa discutere il Governo. Dopo l'intervento della sottosegretaria alla Salute Zampa, in cui invocava lo stop del campionato di calcio, arriva la dichiarazione del Ministro dello Sport Spadafora, che si è mostrato ottimista per il proseguo del campionato di calcio, definendo avventate le parole della pentastellata: "Voglio essere ottimista, sicuramente non ci sono le condizioni per fermare il campionato. Rivedere il protocollo per irrobustirlo, vista la curva dei contagi? No, mi sembra che non sia il momento. Il protocollo per ora va bene così".