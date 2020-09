MILANO - Swarovski lancia la nuova collezione “Zodiac”: i segni zodiacali diventano i protagonisti assoluti di questa stagione.Il trend emergente ispirato all’astrologia prende vita in pendenti dalle silhouette semplici e timeless e soprattutto grazie alla straordinaria brillantezza delle pietre Swarovski. Non solo, a questi gioielli si accostano anche i deliziosi Orsetti Kris, che rappresentano ogni segno zodiacale.La linea Zodiac si pone come best seller di stagione ed è il gioiello ideale per la donna più tradizionale, ma che vuole esprimere al massimo la propria personalità e non rinunciare ad essere super glam e scintillante ogni giorno.