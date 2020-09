Swarovski rende omaggio ai due personaggi più amati del mondo Disney

MILANO - Swarovski nella nuova collezione Autunno/Inverno rende omaggio ai due personaggi più amati del mondo Disney: Mickey Mouse e Minnie, simbolo della fantasia per eccellenza. La linea ispirata a Topolino e la sua eterna fidanzata è caratterizzata da un’allure fresca, giovanile e contemporanea che prende vita su bracciali, orecchini e pendenti nelle tonalità dell’oro ed impreziositi da cristalli Swarovski neri. I personaggini sono anche ripresi su cover per il cellulare e portachiavi impreziositi da scintillanti cristalli.Gioielli e accessori perfetti per tutti gli appassionati Disney e che grazie agli iconici fumetti trasmettono spensieratezza e vivacità.