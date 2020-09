Calcio: Ezio Capuano non è più l'allenatore del Foggia

Eziolino Capuano non è più l’allenatore del Foggia. Si è dimesso probabilmente per alcuni contrasti insanabili col direttore dell’area tecnica del Foggia Ninni Corda. Capuano con dei messaggi su watsupp non avrebbe condiviso gli acquisti finora effettuati dalla società pugliese e in particolare il modo in cui Corda si è attivato sul calcio mercato. Capuano ha dichiarato che si è dimesso per motivi personali ma la realtà sembra diversa.

Corda e Capuano si sono incontrati a Salerno per un chiarimento che non c’è stato nonostante la mediazione del presidente Felleca. Quest’ultimo voleva continuare con Capuano. L’avventura del tecnico campano a Foggia è finita prima di iniziare a giocare le gare ufficiali poiché i pugliesi in attesa dell’ok della Covisoc all’iscrizione al Campionato di Serie C, hanno visto rinviata a data da destinarsi la partita in casa col Bisceglie del 27 Settembre. Da decidere il nome del nuovo allenatore del Foggia. Potrebbe forse essere scelto per sostituire Capuano Vincenzo Maiuri il quale nella scorsa stagione ha allenato il Sorrento in Serie D.