Taranto, weekend con la 'Fiera del Mare'

TARANTO - A Taranto questo sarà un weekend all’insegna del mare, il mare visto come risorsa economica, ma anche il mare come occasione di riavvicinarsi alla natura riscoprendo un millenario rapporto fondamentale per il benessere di ogni persona.Dopo la giornata inaugurale, al Molo Sant’Eligio di Taranto, nel cuore del Centro storico del capoluogo jonico, continua fino a domenica prossima (6 settembre) la “Fiera del Mare”; la manifestazione è aperta al pubblico con ingresso gratuito ( www.fieradelmaretaranto.it) la mattina dalle ore 10.00 alle ore 14.00, e nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 22.00.Confermata la formula di successo dell’anno scorso, con 18.000 metri quadrati espositivi ubicati sulla rada del Mar Grande, nel cuore del Centro storico di Taranto, con tantissimi stand suddivisi in quattro aree tematiche: Area imbarcazioni; Area accessori nautica, motori e sport; Area Forze dell’Ordine, Istituzioni e Associazioni; Area Food: Cibo diffuso e shop.Tutti gli appassionati della nautica potranno informarsi sulle ultime tendenze del settore e ammirare imbarcazioni di ogni tipo, come esaminare dal vivo tantissimi accessori e motori.Per le famiglie e i ragazzi una visita alla Fiera del Mare rappresenta una straordinaria opportunità per conoscere e parlare con coloro che vivono ogni giorno il mare come sportivi, come vogatori, velisti o flyboardisti, e così magari approcciarsi finalmente a uno sport marinaresco.Sarà possibile visitare gli stand delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e della Protezione civile che ogni giorno, anche sul mare, vigilano e operano per la nostra sicurezza; presso gli stand sarà possibile parlare con i loro rappresentanti, magari informandosi sulla possibilità di intraprendere una carriera, trasformando così una passione in un lavoro. Sarà anche possibile toccare con mano – e magari farsi un selfie – i mezzi e veicoli che spesso si possono ammirare solo da lontano…Si potrà visitare l’Area Food della Fiera del Mare con tanti stand enogastronomici, una zona in cui è protagonista il Cibo di qualità del progetto Diffood ispirato Apulian Life Style della Regione Puglia, uno straordinario viaggio tra saperi e sapori della nostra terra.Anche quest’anno l’ingresso alla Fiera del Mare è libero e gratuito e, nel pieno rispetto della normativa Anti Covid-19, per accedere è necessario iscriversi all’evento tramite una web app disponibile sul sito www.fieradelmaretaranto.it: si riceve così un codice che dovrà essere mostrato all’info point all’ingresso e all’uscita quando si lascerà la manifestazione. Gli addetti All’info point sono comunque disponibili per assistere coloro che non disporranno del codice.Sono misure straordinarie messe in atto dalla Fiera del Mare per garantire a tutti, visitatori, espositori e staff, di vivere l’evento in piena serenità.Per lo stesso motivo i volontari della Protezione Civile Regionale, oltre a fornire una mascherina di comunità a tutti i partecipanti, aiuteranno a garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme anti Covid-19.La Fiera del Mare è organizzata dalla Regione Puglia e da Puglia Promozione, con il patrocinio della Provincia di Taranto e del Comune di Taranto, e in collaborazione con Inail Direzione Regionale Puglia, Protezione Civile Regione Puglia, Assonautica, Distretto Magna Grecia e Apulian Life Style.