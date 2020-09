Temporali sulla Puglia

BARI - Nuova ondata di maltempo sulla Puglia, su cui dalle ore 12:00 di oggi, giovedì 03 settembre e per le successive 8 ore si prevedono precipitazioni: - da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; - isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli.Pertanto dalle ore 12:00 del 3 settembre, e per le successive 8 ore, e' prevista allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali localizzato su tutta la Puglia.