Tennis Open Usa: Zverev Carreno Busta, la Brady e la Osaka volano in semifinale

Negli ottavi di finale degli Open Usa di tennis maschile il russo Daniil Medvedev ha vinto in tre set, 6-4 6-1 6-0 contro l’americano Frances Tiafoe. Nei quarti di finale il tedesco Alexander Zverev ha sconfitto in quattro set, 1-6 7-6 7-6 6-3 il croato Borna Coric.Lo spagnolo Pablo Carreno Busta ha vinto 3-6 7-6 7-6 0-6 6-3 contro il canadese Denis Shapovalov.Lo spagnolo Carreno Busta si era qualificato per i quarti di finale dopo l’incredibile squalifica del serbo Novak Djokovic per avere involontariamente lanciato una pallina contro una giudice di linea.Tra le donne negli ottavi di finale la belga Elise Mertens ha superato in due set, 6-3 6-3 l’americana Sofia Kenin. La bielorussa Viktorya Azaranka ha vinto 5-7 6-1 6-4 contro la ceca Muchova. Nei quarti di finale l’altra americana Jennifer Brady ha sconfitto 6-3 6-2 la kazaka Julia Putinceva. La giapponese Naomi Osaka ha vinto 6-3 6-4 contro l’americana Shelby Rogers.