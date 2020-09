Tennis Open Usa: Zverev e Thiem volano in finale

(credits: Us Open)

Agli Open Usa di tennis maschile nella prima semifinale il tedesco Alexander Zverev ha vinto 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3 contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Prima finale Slam nella sua carriera per Zverev. Carreno Busta di nuovo eliminato in semifinale agli Open Usa come nel 2017, quando perse contro il sudafricano Kevin Anderson.Nella seconda semifinale l’austriaco Dominic Thiem ha superato 6-2 7-6 7-6 il russo Daniil Medvedev. Per Thiem prima finale agli Open Usa e quarta finale nella sua carriera di tennista nei tornei del Grande Slam, dopo quelle al Roland Garros a Parigi del 2018 e 2019 e quella agli Open Australiani di Gennaio 2020. Un tedesco non andava in finale agli Open Usa a New York dal 1994, quando si qualificò Michael Stich. Per la prima volta in finale nella storia degli Open Usa un tennista austriaco.