Tennis: a Roma Djokovic Schwartzman la Halep e la Pliskova volano in finale

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima semifinale degli Internazionali d’Italia di tennis maschile a Roma il serbo Novak Djokovic ha vinto 7-5 6-3 contro il norvegese Casper Ruud. Decima finale in carriera a Roma per Djokovic che ha vinto quattro volte gli Internazionali d’Italia. L’ultimo successo a Roma di Djokovic è stato nel 2015 quando vinse in finale contro lo svizzero Roger Federer. Nella seconda semifinale l’argentino Diego Schwartzman ha superato 6-4 5-7 7-6 il canadese Denis Shapovalov.

Agli incontri di tennis erano presenti a Roma 1000 spettatori sulle tribune, come ha deciso il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora d’accordo col Governo. Sono state rispettate tutte le misure previste dal protocollo sanitario per il Covid 19. Tra le donne nella prima semifinale la rumena Simona Halep ha vinto 6-3 4-6 6-4 contro la spagnola Garbine Muguruza. Terza finale a Roma per la Halep dopo quelle perse nel 2017 e nel 2018. Nella seconda semifinale la ceca Karolina Pliskova ha superato 6-2 6-4 l’altra ceca Marketa Vondrousova. Nel 2019 a Roma la Pliskova vinse gli Internazionali d’Italia.