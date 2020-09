Tennis: a Roma trionfano il serbo Novak Djokovic e la rumena Simona Halep

(credits: Internazionali BNL d'Italia Fb)







Tra le donne ha vinto la rumena Simona Halep la quale ha sconfitto in finale per ritiro la ceca Karolina Pliskova. La Pliskova non ha più potuto continuare a giocare per l’infortunio alla coscia sinistra nel secondo set sul 2-1 per la Halep. La rumena ha vinto 6-0 il primo set. E’ la prima volta nei 90 anni di storia degli Internazionali d’Italia che la finale tra le donne viene vinta per un ritiro. Per la Halep primo successo a Roma dopo le sconfitte in finale nel 2017 e 2018 contro l’ucraina Elina Svitolina. Per la rumena ventiduesimo titolo nella sua carriera.

- A Roma il serbo Novak Djokovic ha vinto gli Internazionali d’Italia di tennis maschile. Ha superato in finale 7-5 6-3 l’argentino Diego Schwartzman. Per Djokovic quinto successo a Roma dopo quelli del 2008, 2011 2014 e 2015. Per il serbo trentaseiesimo trionfo in un Master 1000. Il trentatreenne Djokovic è il più anziano vincitore a Roma. Per Djokovic ottantaquattresimo titolo nella sua carriera di tennista.