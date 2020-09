Us Open: la Osaka e la Azarenka volano in finale

Agli Us Open tennis donne nella prima semifinale la giapponese Naomi Osaka ha vinto 7-6 3-6 6-3 contro l’americana Jennifer Brady. Nella seconda semifinale la bielorussa Viktoryja Azarenka ha superato a sorpresa 1-6 6-3 6-3 l’altra americana Serena Williams. L’Azarenka dopo 7 anni torna in finale agli Open Usa. Per la bielorussa quinta finale della sua carriera di tennista.Terza finale Slam in carriera e seconda finale agli Open Usa a New York per la Osaka. La giapponese ha già affrontato in una finale in un torneo la Azarenka. E’ accaduto ad Agosto 2020. Quella volta al torneo di Cincinnati negli Stati Uniti d’America vinse la Azarenka per il ritiro della Osaka per infortunio muscolare.