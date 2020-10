Agromafia, Pagano (Pd): "Punire i collusi e ripristinare sistema sano di aiuti agli agricoltori"

ROMA - “Come sosteniamo da diversi anni, i problemi riscontrati nella gestione del PSR in Puglia avevano radici profonde e non potevano essere, nella maniera più assoluta, imputabili alla volontà politica della giunta regionale. Oggi, grazie al blitz di questa mattina dei carabinieri del Ros e del Comando tutela agroalimentare, coordinati dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bari, abbiamo la certezza dell’esistenza di un sistema articolato di stampo mafioso volto alla distrazione dei fondi europei per l’agricoltura. Un sistema che si è servito anche di funzionari regionali per la gestione delle pratiche e per l’assegnazione delle risorse. Oltre a ringraziare le forze dell’ordine per il successo dell’operazione, non possiamo nascondere il sollievo per aver ‘liberato’ i meccanismi di sostegno all’agricoltura dalla mano della criminalità organizzata”. Lo dichiara in una nota l’On. Ubaldo Pagano, Capogruppo del Partito Democratico in Commissione Bilancio a Montecitorio.