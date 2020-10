Il comico barese Uccio De Santis salpa a bordo di Msc

NAPOLI – Domani MSC Magnifica salperà da Civitavecchia per la vacanza più divertente del 2020: a bordo, infatti, ci sarà l’attore, comico e cabarettista barese Uccio De Santis che ogni giorno con il suo staff trasformerà alcune aree della nave in un set televisivo per girare i nuovi episodi della serie televisiva Mudù, i cui video - diventati virali e addirittura veri e propri cult grazie a internet, youtube e whatsapp – lo hanno reso famoso al grande pubblico italiano. Le nuove puntate di Mudù andranno in onda su TeleNorba a partire da metà novembre.L’itinerario della nave prevede la partenza da Civitavecchia mercoledì 28 ottobre con tappe a Genova, Livorno, Messina, La Valletta (Malta), Pireo e Katakolon (Grecia) per poi rientrare a Civitavecchia sabato 7 novembre.Un viaggio di 11 giorni all’insegna, quindi, del divertimento e delle risate a suon di battute su ogni tema, dalla politica all’attualità, dai fatti di cronaca fino al tema globale della pandemia. Un modo divertente per esorcizzare le difficoltà di questo periodo e far tornare la voglia di divertirsi nel pieno rispetto delle regole di sicurezza per la salute.“Uccio nella vita reale è una persona disponibilissima e divertente, proprio come i protagonisti delle sue gag che tutti conosciamo” ha sottolineato Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere. “Questa crociera è un’esperienza unica e irripetibile per unire un viaggio all’insegna della scoperta dei luoghi che hanno fatto la storia del Mediterraneo alla possibilità di assistere da vicino al set del programma Mudù. Siamo sicuri che in compagnia di Uccio i nostri ospiti vivranno giornate indimenticabili e piene di risate, con sketch, barzellette e battute adatte sia ai grandi che ai piccini. Il comico è riuscito negli anni ad ottenere un seguito incredibile di persone in tutta Italia e i suoi video hanno ottenuto sui social un successo sempre più strepitoso, diventando veri e propri cult per milioni di italiani, me compreso”.Durante le riprese sarà anche possibile essere scelti come comparsa per alcune delle scene che saranno girate a bordo della nave.