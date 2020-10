Alviero Martini, la nuova collezione è un viaggio pieno di stelle

La collezione Autunno/Inverno 2020-21 di Alviero Martini 1A Classe si presenta come un autentico viaggio attraverso un universo pieno di stelle grazie alla linea Shiny Star.Caratterizzata da un appeal giovane, moderno e dinamico, la collezione è pensata per tutte le donne che vogliono essere sempre glamour in ogni occasione e che fanno dell’accessorio un vero e proprio lifestyle.L’attenzione ai dettagli è da sempre un must per Alviero Martini 1A Classe e si rivela anche nella nuova Shiny Star, realizzata in tessuto effetto nappa, la cui particolarità sta nel tipo di imbottitura, caratterizzata da metalassé con motivo a stella ed impreziosita da puntaspilli sul fronte della borsa, per donare grinta e far risplendere chi ha il piacere di indossarla. Un altro dettaglio che rende uniche le proposte è la banda, che oltre a essere in tessuto liscio, è contraddistinta dall’immancabile e iconica mappa Geo.La varietà dei modelli è ampia, dall’immancabile shopping bag, alla tracollina, fino al marsupio, che negli ultimi anni è diventato sempre più un oggetto di tendenza, grazie alla sua praticità. Per ravvivare la stagione autunnale, Alviero Martini 1A Classe, oltre ad usare il classico nero, gioca con le tonalità di rosso scuro e lancia una speciale versione nel color metal.