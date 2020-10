BARI - In occasione della Giornata dedicata ai defunti, lunedì 2 novembre la cerimonia di commemorazione, nel rispetto dell’attuale normativa anti-Covid, si terrà in forma ristretta nel cimitero monumentale di Bari, presso l’ossario Caduti della 1^ Guerra mondiale.A deporre una corona di fiori per conto dell’amministrazione comunale, alle ore 9.30, sarà il vicesindaco Eugenio di Sciascio alla presenza dell’arcivescovo di Bari Monsignor Francesco Cacucci.