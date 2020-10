'Bari Open Space', pedonalizzata piazza Santa Maria del Fonte a Carbonara: oggi e domani l’intervento di urbanistica sulla pavimentazione

BARI - È cominciato questa mattina l’intervento di urbanistica tattica su piazza Santa Maria del Fonte, nel quartiere di Carbonara nel Municipio IV, che prevede, oltre la pedonalizzazione della piazza, una serie di operazioni di allestimento dell’area attraverso un progetto di pitturazione sull’asfalto e successivamente il posizionamento di arredo urbano.L’intervento rientra nell’ambito del programma Bari Open Space, promosso dall’amministrazione comunale all’indomani dell’emergenza sanitaria da Covid 19, con l’obiettivo di aumentare la quantità di spazio pubblico a disposizione della collettività, migliorandone la qualità. In questo caso si tratta di un’operazione di riqualificazione cosiddetta “leggera”, in anticipazione al progetto di rigenerazione complessiva previsto per la piazza.Attraverso l’azienda responsabile della segnaletica orizzontale e verticale, e con la collaborazione dei cittadini e della parrocchia presente sulla piazza, si procederà in questi giorni con la riperimetrazione dell’area, la colorazione della pavimentazione e il posizionamento degli arredi, tra cui fioriere e panchine per agevolare la fruizione dello spazio da parte dei cittadini.Sul posto, per verificare l’andamento dei lavori , sia in mattinata sia nel primo pomeriggio si sono recati il sindaco di Bari, Antonio Decaro, l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso e la presidente del Municipio Grazia Albergo“Per la giornata in cui ricorrono i festeggiamenti di San Michele Arcangelo, domenica 25 ottobre, i cittadini di Carbonara che vorranno partecipare alle celebrazioni religiose, in programma secondo le limitazioni che l’emergenza sanitaria ci impone, troveranno qui una piazza nuovaFinalmente questo spazio è stato liberato dalle automobili e restituito al suo antico ruolo, quello di luogo di incontro e di socializzazione nei pressi della chiesa, punto di riferimento del quartiere. Così come sta avvenendo in altre zone della città, stiamo cercando di ampliare lo spazio pubblico a disposizione dei cittadini migliorandone la fruibilità e l’aspetto. Da quando siamo alle prese con questa emergenza sanitaria e i cambiamenti che sta determinando anche nelle abitudini più semplici, gli esperti ci dicono che le possibilità di contagio diminuiscono nei luoghi aperti. Per questo, dove è possibile, stiamo cercando di intervenire sullo spazio pubblico, anche attraverso interventi anticipatori come questo, nelle more della riqualificazione strutturale e complessiva delle aree, in modo che i cittadini possano partecipare anche a momenti di comunità, mantenendo il gusto distanziamento e senza correre rischi”.