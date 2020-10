Coronavirus: oggi 16.079 contagiati e 136 morti

A livello europeo, oltre al record di casi registrato ieri in Italia (15.199), la Francia è il secondo paese dopo la Spagna a superare la soglia del milione di contagi: in tutto dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 1.000.369 casi con 34.075 morti. E in Germania ieri per la prima volta si è andati oltre i 10 mila in 24 ore: 11.287 contagi dopo i 7.830 del giorno precedente. Nel resto del mondo va segnalato il record di casi registrato anche dall'Argentina: 18.326 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.037.325.

ROMA - Il coronavirus procede nella sua diffusione sul territorio italiano. Secondo il Bollettino della protezione civile sono 16.079 i nuovi casi, con 136 morti. Salgono terapie intensive (+66, 992 il totale) e i ricoveri (+637, 1685 il totale). I tamponi sono stati 170.392. Impennata di casi in Lombardia: 4125, in Piemonte +1550, in Campania 1541.