Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 79-76 a Trieste

Quarto quarto, Laquintana 64-61 Trieste. Bell impatta per Brindisi, 71- 71. Delia, 73-71 per i friulani. Alvisi, 75-71. Willis impatta per i pugliesi, 76-76. Harrison, Brindisi vince 79-76 tutta la partita. Successo meritato per l’Happy Casa. Migliori marcatori, nella squadra di Frank Vitucci Harrison 18 punti. Nel Trieste Alviti 14 punti. Nella sesta giornata Brindisi giocherà domenica 1 Novembre in casa contro la Fortitudo Bologna.

- Nella quinta giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 79-76 a Trieste. Primo quarto, Fernandez 4-0 Trieste. Grazulis, 14-8. Bell, 18-16 Happy Casa. Zanelli, Brindisi prevale 23-22. Secondo quarto, Gaspardo 30-28 per i pugliesi allenati da Frank Vitucci. Krubally allunga 34-28. Da Ros impatta per Trieste, 34-34. Di nuovo Krubally, 39-36 Brindisi. Willis, la squadra di Frank Vitucci si impone di nuovo 45- 40. Terzo quarto, Perkins 51-45 Happy Casa. Harrison, 57-50. Upson permette ai friulani di raggiungere la parità, questo quarto termina 61-61.