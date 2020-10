Serie C: vincono Monopoli e Virtus Francavilla Fontana, ko il Foggia

La Virtus Francavilla Fontana vince 2-1 in rimonta in casa col Potenza. Nel primo tempo i lucani sbloccano il risultato al 29’ con Cianci su punizione. Nel secondo tempo la squadra di Bruno Trocini pareggia al 10’ con Nunzella, tiro da fuori area. Mastropietro al 17’ di destro segna la rete che decide la gara. Primo successo in questo campionato. Il Bisceglie ha riposato perché doveva giocare col Trapani che è stato escluso per seri problemi economici.

- Giornata positiva a metà la settima di andata per le squadre pugliesi del girone C di Serie C. Il Monopoli vince 1-0 a Cava dei Tirreni. Decisivo il gol realizzato al 32’ del secondo tempo da Giorno su punizione. I biancoverdi hanno 8 punti. Secondo successo in trasferta dopo quello per 2-1 contro la Juve Stabia nella prima giornata. Terzo risultato utile consecutivo. Il Foggia perde 2-0 a Terni. Gli umbri passano in vantaggio al 21’ del primo tempo con Partipilo, tiro di destro. Raddoppiano al 24’ della ripresa con Falletti su rigore dato per un fallo di Kalombo su Torromino. Quarta sconfitta consecutiva per i dauni e penultimo posto con 3 punti.