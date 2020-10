Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 92-67 in casa contro la Virtus Roma

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 92-67 in casa contro la Virtus Roma. Primo quarto, Thompson 7-6 per i pugliesi. Harrison, 10-6. Di nuovo Harrison, l’Happy Casa si impone 22-15. Secondo quarto, Udom 32-24 per la squadra brindisina allenata da Frank Vitucci. Gaspardo allunga 41-26. Harrison, l’Happy Casa prevale ancora 47-29.

Terzo quarto, Willis, 58-34 Happy Casa. Perkins, 64-38. Wilson, 64-44. Krubally e Thompson, Brindisi trionfa 74-49. Quarto quarto, Krubally 78-52 Happy Casa. Zanelli, 82-55. Ancora Zanelli, l’Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 92-67 tutta la partita. Successo meritato per la squadra di Frank Vitucci. Migliori marcatori, nell’ Happy Casa Harrison 22 punti e Thompson 12. Nella Virtus Roma Wilson 18 punti e Robinson 13. Nella terza giornata di andata l’Happy Casa Brindisi giocherà in trasferta contro il Reggio Emilia.