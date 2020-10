Calcio, Serie C: debutto vincente per il Foggia con il nuovo tecnico Marchionni

FRANCESCO LOIACONO - Giornata positiva a metà la quarta di andata per le squadre pugliesi del girone C di Serie C. Debutta bene il Foggia che vince 2-0 allo Stadio “Pino Zaccheria” contro il Potenza. Sulla panchina dei dauni Roberto Cau in attesa che venga perfezionato il tesseramento del nuovo tecnico Marco Marchionni, subentrato al dimissionario Vincenzo Maiuri. Nel primo tempo al 42’ il Foggia sblocca il risultato con Germinio, tiro di destro. Nel secondo tempo al 27’ raddoppia Dell’Agnello di sinistro su cross di Di Masi. Il Monopoli perde 2-0 allo Stadio “Vito Simone Veneziani” contro il Teramo. Nel primo tempo al 2’ gli abruzzesi passano in vantaggio con Ilari di destro su cross di Bombagi. Al 19’ raddoppia Costa Ferreira, tocco di sinistro.

I biancoverdi si rendono insidiosi nell’area di rigore avversaria solo una volta con Piccinni. Nel secondo tempo al 44’ il Teramo rimane in dieci per l’espulsione di Diakitè, fallo da ultimo uomo su Montero. Secondo ko in casa della squadra di Giuseppe Scienza dopo l’1-0 contro il Catania nella seconda giornata. Il Monopoli resta fermo a 3 punti in classifica e lascia trapelare l’ipotesi di una piccola crisi di risultati. La Virtus Francavilla Fontana viene sconfitta 2-1 sul campo della Juve Stabia.

Dopo due occasioni da gol nel primo tempo non concretizzate da Franco e Perez, la squadra di Bruno Trocini si porta avanti nel punteggio al 5’ della ripresa con Ekuban, tiro rasoterra. Al 34’ i campani pareggiano con una girata al volo di Garattoni. Al 92’ la Juve Stabia realizza la rete decisiva con Romero di sinistro. Per i biancazzurri terzo passo falso in 4 gare giocate. Inizia con una sconfitta 1-0 allo Stadio “Gustavo Ventura” contro la Turris il campionato del Bisceglie. Per i campani determinante il gol realizzato al 40’ del primo tempo da Giannone di testa su cross di Pandolfi. La squadra di Giovanni Bucaro sfiora il pareggio nel secondo tempo con Maimone Rocco e Pellicccia e lascia intravedere buone speranze di ripresa per il futuro.