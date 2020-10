Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 80-76 fuori casa col Reggio Emilia

FRANCESCO LOIACONO - Nella terza giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 80-76 fuori casa contro il Reggio Emilia. Primo quarto, Harrison 6-4 per i pugliesi. Bostic, 10-9 per gli emiliani. Willis, 17-12 Happy Casa. Gaspardo, Brindisi si impone 22-21. Secondo quarto, Blums 24-22 Reggio Emilia. Gaspardo impatta per la squadra di Frank Vitucci, 30-30. Tripla di Bell, 37-34 Brindisi. L’ Happy Casa prevale di nuovo 37-36. Terzo quarto, Perkins 46-41 Happy Casa. Bell allunga 52-45.

Johnson, 56-48. Candi tiene in corsa Reggio Emilia, ma 60-52 Happy Casa. Brindisi trionfa 62-54. Quarto quarto, Zanelli 64-58 per i pugliesi. Thompson, 69-61. Willis, 72-63. Taylor tiene in partita Reggio Emilia, però 76-71 Happy Casa. Gaspardo, Brindisi vince questo quarto e 80-76 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Migliori marcatori, nell’Happy Casa Harrison 16 punti. Nel Reggio Emilia Bostic 16 punti. Nella quarta giornata la squadra di Frank Vitucci giocherà domenica 18 Ottobre in casa contro il Treviso.