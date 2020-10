Campionaria del Levante, l'inaugurazione torna al venerdì

Una consuetudine interrotta negli anni '90 con lo slittamento al sabato e poi ripresa, per una sola edizione, il 7 settembre 2012 con la dichiarazione di apertura presso l'inconsueta sede rappresentata dal Teatro Petruzzelli e annunciata dal Premier Mario Monti. Alla tradizione del venerdì segue il ripristino del pomeriggio.





Complice la presenza mattutina di Giuseppe Conte al Consiglio Europeo convocato in Bruxelles, la n.84 sarà la seconda inaugurazione pomeridiana dopo quella del 12 settembre 2015 che vide il forfait di Matteo Renzi (l'allora Primo Ministro raggiunse New York per assistere alla finale degli Internazionali di Tennis femminile che oppose Roberta Vinci a Flavia Pennetta), sostituito all'ultim'ora dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti.

L'edizione n.84 della Campionaria del Levante segna per gli almanacchi, relativamente alla cerimonia inaugurale, il ritorno al venerdì. Correvano gli anni '70 e '80 quando, con il bilancio e la presentazione delle linee guida dei rispettivi Governi, i primi piani di Moro, Andreotti, Cossiga, Spadolini, Craxi e De Mita animavano, nella mattinata del terzultimo giorno della settimana, l'inaugurazione con diretta RAI dal Palazzo del Mezzogiorno della Fiera del Levante di Bari.