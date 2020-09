Coppa Italia: Spal-Bari 4-2, galletti ko solo ai rigori

(credits: Ssc Bari)







Nel primo tempo supplementare Esposito centra il palo per la Spal. Al 10’ annullato un gol a Floccari degli emiliani per un fuorigioco. Nessuna emozione nel secondo tempo supplementare. Si va ai rigori. Per la Spal segnano Salvatore Esposito, Jankovic, Sebastiano Esposito e Tomovic che realizza la rete decisiva. Sbaglia solo Floccari che calcia fuori. Per il Bari errori determinanti di Candellone e Minelli che si fanno parare i tiri dal portiere Thiam. Segnano Antenucci e Marras. Il Bari è fuori dalla Coppa Italia. La Spal si qualifica per il terzo turno dove affronterà il 28 Ottobre il Crotone.

- Nel secondo turno di Coppa Italia il Bari ha perso 4-2 ai rigori a Ferrara contro la Spal ed è stato eliminato. Nel primo tempo gli emiliani insidiosi. Sernicola va vicino al gol. Il Bari propositivo. Candellone pericoloso in area di rigore. La Spal incisiva. Murgia sfiora la rete. Nel secondo tempo la squadra di Pasquale Marino aumenta i ritmi di gioco. Castro non inquadra la porta. I biancorossi arrembanti. Candellone crea difficoltà alla difesa della Spal. Gli emiliani non concretizzano con Jankovic. Per il Bari Celiento tutto solo sbaglia una buona occasione da gol da posizione molto favorevole. Si va ai tempi supplementari.