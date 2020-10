Covid, Conte: "Che crisi diventi opportunità è mio mantra da mesi"

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2020 - Anche quest'anno il Foglio organizza la Giornata dell'ottimismo, l'evento in diretta streaming sul sito e sui canali social del Foglio. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte (presidente del Consiglio), intervistato da Claudio Cerasa: "Che la crisi debba essere trasformata in opportunità per il Paese, lo dico da mesi, prima ancora del lockdown. Per questo abbiamo lavorato subito a una risposta europea".