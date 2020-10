(Agenzia Vista) Milano, 16 ottobre 2020 - Il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa in Fiera Milano per il Bi-Mu, la fiera delle macchie utensili: "Spero che nessuno pensi di richiudere tutto quanto perché per l'Italia sarebbe un disastro non solo economico ma sociale e culturale". / Facebook Matteo Salvini