Covid, Zullo a Emiliano e Lopalco: "Basta allarmismi, più tamponi fai, più positivi hai"

BARI - “Emiliano e Lopalco… basta allarmismi inutili ed esagerati, tesi solo più a spaventare i pugliesi quando invece abbiamo bisogno di corretta informazione ed educazione sanitaria finalizzata a proteggere le persone fragili ed ipersuscettibili. Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.“Il virus - prosegue la nota - circola ed è evidente che se fai 4822 tamponi il numero dei positivi sarà alto: più tamponi fai e più alto sar? il numero dei positivi, per altro (e fortunatamente) molti sono asintomatici e quindi il sistema ospedaliero regge e anche bene. Anzi, occorrerebbe fare una valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri perché molti soggetti COVID positivi sono ospedalizzati in condizioni asintomatiche o pauci-sintomatiche che ben potrebbero essere seguiti a domicilio.“Per questo mi chiedo oltre a monitorare la struttura ospedaliera Emiliano e Lopalco stanno organizzando l’assistenza domiciliare? Quella che deve essere in grado di gestire un numero sempre più alto di pazienti che non avranno bisogno di essere ricoverati, ma avranno bisogno di essere monitorati a casa? Io ho la sensazione che si continua ad agire solo ed esclusivamente su un solo fronte dimenticando ancora la necessità di potenziare la medicina territoriale.“E allora a Emiliano e Lopalco dico: fate comunicazione seria, spiegate ai pugliesi che il sistema sanitario sta facendo più tamponi e quindi ci sono più positivi. Il Covid non è un ‘lupo’ e gridare ‘al lupo al lupo’ serve solo a distogliere l’attenzione sui veri problemi della sanità pugliese che oggi non cura più le patologie NO-COVID con i CUP silenziati e i pazienti abbandonati”.