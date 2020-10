13° edizione del campionato di calcio per pazienti con patologie psichiatriche: domani l'assessore Petruzzelli alla finale

BARI - In vista della Giornata della salute mentale in programma il prossimo 10 ottobre, domani, giovedì 8 ottobre, alle ore 10.30, presso il centro sportivo Di Cagno Abbrescia, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli interverrà alla finale della 13° edizione del campionato di calcio a 6 per pazienti con patologie psichiatriche, promosso dalla fondazione Carlo Valente onlus.Dopo la prima fase svoltasi da ottobre 2019 a marzo 2020 con l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, la seconda, cominciata a fine settembre, terminerà con la finale di domani, in cui si affronteranno la squadra composta dai ragazzi del “CD Cunegonda” della ASL Bari e dell'associazione di pazienti psichiatrici “I Giardini di Abele” e quella della cooperativa “Minerva” di Turi.Alla premiazione sarà presente il Aurelio Valente, presidente della fondazione, e Domenico Semisa, direttore del dipartimento di Salute mentale.