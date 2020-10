De Luca: “Scuola ultima cosa da chiudere? Affermazione stupida e irresponsabile”

(Agenzia Vista) Napoli, 24 ottobre - “Sul tema della scuola ho ascoltato in questi giorni alcune delle affermazioni più stupide e irresponsabili. Si dice che le suole siano le ultime cose che dobbiamo chiudere. Irresponsabile. Le priorità sulle chiusure sono determinate dal contagio, non in astratto. Le ultime cose da chiudere sono gli ospedali semmai” queste le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca in un video trasmesso sulla sua pagina Facebook. /